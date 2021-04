Unsichere Prognosen für Veranstaltungen auf dem Allstedter Flugplatz

Der Flugplatz in Allstedt. Blick auf die Start- und Landebahn.

Allstedt

Auf der neu gestalteten Homepage im Internet wird noch das „Season Warm Up“ für den ersten Mai angekündigt. „Ja, das müssen wir jetzt mal runternehmen“, sagt Sebastian Reinicke. Zusammen mit seinem Vater Ulrich Reinicke betreibt er den Flugplatz in Allstedt. Doch Veranstaltungen wie das Season Warm Up - ein Treffen von Autofans, die ihre getunten Wagen vorführen und auf der Startbahn die Viertelmeile rasen - sind zurzeit nicht möglich.

„Im Moment läuft gar nichts. Der Flugplatz ist geschlossen, das Tor ist zu. Die einzigen, die zurzeit drauf können, sind die Mieter der Hangars“, sagt Reinicke. Die aktuellen Coronabestimmungen machen Veranstaltungen aller Art unmöglich. Kein Autotreffen, kein Fahrtraining und Driften, erst recht keine Musiknächte. Im vergangenen Sommer ging noch ein bisschen was. Auch wenn es statt des Flugplatzfestes nur einen großen Flohmarkt gab. Im September konnte sogar das Tarmac-Festival über die Bühne gehen. Damals waren Veranstaltungen mit bis zu 999 Besuchern erlaubt.

Truckertreffen auf dem Flugplatz in Allstedt fällt vermutlich aus

„Aber seit November ist hier alles dicht“, sagt Reinicke junior. Auch für das Truckertreffen, das eigentlich am Wochenende vom 25. bis 27. Juni geplant ist, sehen die beiden Flugplatzbetreiber inzwischen ziemlich schwarz. „Zu 90 Prozent sind wir der Meinung, dass es wahrscheinlich auch nicht stattfinden kann“, sagt Sebastian Reinicke. Die Veranstaltung, die in Allstedt eine Premiere erleben würde, habe nichts mit den früheren Truckertreffen in Sangerhausen und Eisleben zu tun, sagt Reinicke.

Geplant sind unter anderem eine Rennshow der Brummis, für die Team Krusim und Team Faas aus der Truck-Rennszene angekündigt werden. Eher unwahrscheinlich, dass es klappen wird. Die Sachen sehr kurzfristig auf die Beine zu stellen sei auch schwierig. Man wisse nicht, ob dann die typische Veranstaltungs-Ausstattung wie beispielsweise Toilettenwagen so schnell ranzuholen ist. „Man hat überhaupt keine Perspektive“, sagt Sebastian Reinicke. Denn niemand kann zurzeit sagen, wann wieder was möglich wird.

Hoffnung auf das Tarmac-Festival

Trotzdem wollen die Flugplatzbetreiber nicht klagen. „Zum Glück haben wir mehrere Standbeine, sonst wäre es fatal“, sagt Ulrich Reinicke, der auch ingenieurtechnische Dienstleistung anbietet. Auch die Flugschule sei zurzeit gerade mal wieder möglich. Es reicht, um durchzukommen und den Platz am Leben zu halten. „Andere hat es viel schlimmer erwischt“, sagt Reinicke und denkt dabei beispielsweise an die Gastronomie und den kleinen Einzelhandel.

Und so wartet und hofft man auf bessere Zeiten. „Wenn wieder was erlaubt ist, können die Leute sich darauf einstellen, dass es stattfindet“, sagt Ulrich Reinicke. Die Hoffnung lebt auch bei den Veranstaltern des Tarmac-Festivals, die den Flugplatz Allstedt im vergangenen Jahr erstmals als Veranstaltungsfläche gebucht hatten. Für die diesjährige Auflage, die Anfang September stattfinden soll, sind die Tickets im Internet schon ausverkauft. Die Organisatoren von der Doleschal & Schoele GbR weisen auf ihrer Seite darauf hin, dass die Karten ausschließlich beim Webshop-Anbieter 111000111 Independent Ticketing angeboten wurden. Bei Angeboten anderer Ticketing-Seiten handele es sich um Fälschungen, die spätestens am Einlass erkannt würden und nicht zum Zutritt berechtigten. Für das Tarmac 2021 hoffe man auf das Beste. (mz/Grit Pommer)