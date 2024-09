Auto kracht frontal in Linienbus: Das ist zu dem Unfall in Bennungen bekannt

Bennungen. - Zu einem Frontalcrash ist es am Montagnachmittag in der Halle-Kasseler-Straße in Bennungen nahe Sangerhausen gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach krachten kurz nach 15 Uhr auf der Straße in Richtung Hohlstedt ein Auto und ein Linienbus frontal ineinander, nachdem der Autofahrer, möglicherweise in Folge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, mit seinem Wagen von seiner Seite der Fahrbahn abgekommen war. Da der Bus keine Fahrgäste an Bord hatte, sei lediglich der Autofahrer an der Unfallstelle medizinisch versorgt worden, so die Polizei weiter auf Nachfrage.

Bei dem Unfall ist ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro entstanden.