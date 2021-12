Wallhausen/MZ - Am frühen Donnerstagmorgen haben Zeugen der Polizei einen zerstörten Tabakautomaten in der Straße Oberfleck in Wallhausen gemeldet. Unbekannte hatten den Automaten aufgeschnitten und daraus eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln und Bargeld erbeutet, teilte das Polizeirevier per Presseinformation mit.