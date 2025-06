In Roßla ist eine 75 Jahre alte Seniorin auf dreiste Art und Weise beklaut worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannte lenken Seniorin in Roßla ab und stehlen ihr fünfstellige Summe

Die Polizei fahndet nach Trickdieben, die in Roßla eine 75-Jährige auf dreiste Art bestohlen haben.

Roßla - Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr eine 75-jährige alleinlebende Frau am Roßlaer Rosenweg bestohlen. Die Unbekannten stiegen in das Haus ein, durchsuchten es und entwendeten eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan.

Komplize lenkt Frau im Garten ab

Die 75-jährige Hausbesitzerin befand sich zur Tatzeit in einem Gespräch mit einem unbekannten Mann im Garten vor dem Haus. Dieser bot ihr Zeitschriften an. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Komplizen, der die Seniorin ablenkte.

Der Mann verließ nach dem Gespräch zu Fuß den Garten. Er soll 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Der Mann trug kurze braune Haare und dunkle Bekleidung. Er soll südosteuropäisch aussehen und mit Akzent gesprochen haben. Hinweise zu Tätern, ihrer Fluchtrichtung, oder ihrem Fahrzeug an das Polizeirevier MSH unter Telefon: 03475/67 02 93 oder jede andere Polizeidienststelle.