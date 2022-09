Ex-Fußball-Profi im MZ-Gespräch über Alkoholsucht und Fußball

Sangerhausen - Ein Vortrag, eine Lesung. Uli Borowka (60), der einst als Fußball-Profi mit Mönchengladbach, Werder Bremen und als mehrfacher Nationalspieler große Triumphe gefeiert, aber auch mit dem Alkohol die tiefsten Abstürze erlebt hat, kommt nach Sangerhausen.

Keine Ahnung. Das hat meine Frau in der Hand gehabt. Es ist ein Bestseller geworden, kein reines Fußballbuch, es geht auch um Suchtprävention. Das hat viele Menschen angesprochen. Regulär wird in Deutschland von 1,5 Millionen Alkoholikern gesprochen. Ich vermute eher, dass es sechs bis acht Millionen sind. Durch die psychische Belastung der letzten Jahre sind es mehr geworden. Und dann gibt es ja noch andere Arten von Sucht. Drogen, Medikamente, Spiel- oder Kaufsucht…Nein, immer noch nicht. Ich bin erst im März 2000 in die Klinik gekommen. Ich habe Glück gehabt. Christian Hochstätter, den ich noch aus Mönchengladbach kannte, und Herr Jacobs, der damals Chef der AOK Rheinland und Präsident des Vereins war, haben hinter meinem Rücken den Platz in Bad Fredeburg klargemacht. Dort dachte ich, das ist okay. Ich habe ein Dach überm Kopf, kriege was zu essen und mir gesagt, Uli, du bist Alkoholiker, sei froh, dass sie dir helfen - und nach drei Wochen gehe ich wieder.