Eine Kundin der Supermarkt-Kette Edeka ist empört über unterschiedliche Preise für Lebensmittel, die explizit für Jungen und Mädchen ausgeschildert sind. In den sozialen Netzwerken macht sie ihren Ärger öffentlich. Was die Supermarkt-Kette zu den Vorwürfen sagt.

"Ferrero" bietet Überraschungseier für Mädchen an, wie hier in einem Supermarkt in Hannover.

Sangerhausen/DUR. - In vielen Lebensmittelgeschäften werden Produkte oft nach traditionellen Geschlechterklischees beworben, wie etwa die Farben Rosa für Mädchen und Blau für Jungen. Dieses Marketingkonzept nutzt auch die Marke Ferrero bei ihren Überraschungseiern.

Eine Kundin einer NP-Filiale in Sangerhausen, die an Edeka angegliedert ist, störte sich Ende Februar 2024 nicht nur an diesem gängigen Klischee, sondern vor allem an den unterschiedlichen Preisen der Produkte. Während Riesen-Überraschungseier für "Jungen" für 8,49 Euro angeboten wurden, mussten Kundinnen und Kunden für die "Mädchen"-Variante einen Euro mehr zahlen.

Kundin fordert von Edeka eine Stellungnahme zu unterschiedlichen Preisen von Ü-Eiern von "Ferrero"

Eine Ungerechtigkeit, die die NP-Kundin nicht einfach so hinnehmen wollte. Stattdessen forderte sie von der Supermarkt-Kette Edeka eine Erklärung.

"Man könnte ja bei solchen Unterschieden denken das eine Geschlecht ist mehr Wert als das Andere?", fragte sie sich in dem Facebook-Beitrag bestürzt.

Sie zog sogar Parallelen zur geschlechtsspezifischen Lohnungleichheit und betonte, dass sie für solche Ungerechtigkeiten kein Verständnis habe: "Ist das der Grund warum heute noch Frauen oft weniger verdienen als Männer, bei gleicher Arbeit. Ich habe für so etwas null Verständnis."

Edeka räumte Fehler ein: Beide Produkte von "Ferrero" nun teurer

Inzwischen hat die Supermarkt-Kette den Fehler eingeräumt, offenbar habe es bei der Produkterfassung im Kassensystem einen Fehler gegeben. Die Preise seien laut der Kundin in der betroffenen NP-Filiale korrigiert worden: Beide Varianten der Überraschungseier von Ferrero sind nun zum gleichen Preis für 9,49 Euro erhältlich.

Die Kundin erhielt in den Facebook-Kommentaren vorwiegend Zustimmung für ihre Kritik. Viele Nutzerinnen und Nutzer schlossen sich ihrer Forderung nach Transparenz und Gleichbehandlung an.

Es stand jedoch auch dort schnell die Vermutung im Raum, dass es sich bei den unterschiedlichen Preisen nur um einen Systemfehler handeln könne.