Trio „Rosenroth“ tritt in der Sangerhäuser Ulrichkirche auf

Sangerhausen - Das Rosenfest in Sangerhausen ist auch für dieses Jahr coronabedingt abgesagt. Übrig geblieben ist neben der Krönung der neuen Rosenkönigin und der Vorstellung der neuen Rosenprinzessin aber noch ein zweiter Punkt vom traditionellen Rosenfestprogramm: Das Rosenkonzert in der Ulrichkirche wird in diesem Jahr stattfinden. Das Trio „Rosenroth“ aus Halle, das an gleicher Stelle schon im vergangenen Jahr das Konzert am Samstagabend gestalten sollte, kann nun endlich sein Programm „Oh du schöner Rosengarten“ vor Publikum präsentieren. Das, so lassen die Musiker wissen, sei eigens für das Sangerhäuser Rosenkonzert zusammengestellt worden.

Anna Moritz und Inga Philipp (Gesang) sowie Hagen Muster (Gitarre) profitieren davon, dass sich der evangelische Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda auf die Fahnen geschrieben hat, in diesem zweiten Pandemie-Sommer trotzdem wieder Kultur zu wagen. Mit dem „Kultursommer in Dorfkirchen“ wurde sogar eine ganze Veranstaltungsreihe aufgelegt, die - unter Einhaltung der Hygieneregeln - wieder Konzertgenuss ermöglicht. Auch beim Rosenkonzert, das am 26. Juni um 19.30 Uhr in der Ulrichkirche beginnt, müssen die Besucher den obligatorischen Mindestabstand einhalten.

Rund 70 Leute passen unter diesen Bedingungen in die Ulrichkirche, sagt Kreiskantorin Martina Pohl, die das Konzert maßgeblich mit eingerührt hat. Verbindlich anmelden müsse man sich nicht, sagt Pohl. Die Veranstaltung ist als musikalische Andacht konzipiert, bei der Pfarrer Klemens Niemann an drei Stellen einen Text lesen oder ein Gebet sprechen wird. Zuhörer müssen auch am Platz Maske tragen. Martina Pohl ist überzeugt, dass der Auftritt von „Rosenroth“ das auf jeden Fall wert ist. Das Trio, das sich alten Volksliedern verschrieben hat und die kleinen Dramen, die sich darin oft abspielen, musikalisch auf eine völlig neue Weise interpretiert, sei richtig gut und lasse einen die bekannten Volkslieder neu erleben. Der Eintritt zu der musikalischen Andacht in der Ulrichkirche ist frei. (mz)