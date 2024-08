Nicht zum ersten Mal finden Spaziergänger in der Gemeinde Südharz Abfälle von ausgeweideten Wildtieren in der Natur - diesmal nahe Breitenstein.

Totes Wildschwein am Wegesrand in Südharz sorgt für Empörung und Entsetzen

Breitenstein/MZ. - Die Empörung in Breitenstein (Mansfeld-Südharz) und den sozialen Netzwerken ist groß. Was Spaziergänger an einem Weg entdeckt haben, erzählt ein Breitensteiner, verschlage ihnen fast die Sprache. Denn dort liegen die Reste eines Wildschweins. Kopf, Decke, Knochen. Daneben weitere Abfälle, die offenbar von einem Reh stammen. Beide Tiere, sagt der Mann, seien definitiv nicht an diesem Ort geschossen und ausgeweidet worden.

Jägerschaft: „Nicht zulässig“

Steffen Engelmann, der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Sangerhausen, hat absolut kein Verständnis dafür, wenn Abfälle auf diese Weise entsorgt werden. „Das ist nicht zulässig.“ Er gehe zwar davon aus, dass das Wildschwein legal erlegt worden sei, aber: „Schlachtabfälle in solchen eher kleinen Mengen gehören in die Restmülltonne, denn der Restmüll wird thermisch behandelt.“

Der Vorfall in Breitenstein ist allerdings nicht der erste in der Gemeinde Südharz, der die Gemüter mächtig erregt. Auch in der Nähe vom Auerberg wurden schon an einem viel frequentierten Wanderweg Abfälle eines Rehs gefunden, die in einem gelben Sack in die Natur geworfen worden waren. Das, sagt Engelmann, sei noch erheblich schlimmer. Denn der gelbe Sack aus Plastik könne sich nicht mal zersetzen.

Anders sei es, wenn Wildtiere in der freien Natur verenden, etwa durch eine Krankheit oder nach einem Unfall. „Dann darf der Kadaver dort verbleiben“, sagt Engelmann. Nicht aber, wenn das tote Tier zu einer Gefahr werden könnte, etwa auf der Straße oder auch am Straßenrand. Dort müsse es beseitigt werden, weil der Kadaver sonst Raubwild oder Krähenvögel anlockt, die wiederum zu einer Gefahr für die Kraftfahrer werden könnten. Auch an einem Weg, auf dem üblicherweise Spaziergänger unterwegs seien, dürfe ein Kadaver nicht liegen bleiben.

Bei unklarer Todesursache sind tote Wildschweine zu melden

Er mahne aber dringend, sagt Engelmann, den Fund toter Wildschweine mit unklarer Todesursache unverzüglich den Behörden, dem Revierinhaber oder dem Veterinäramt des Landkreises, zu melden. „Die Tiere müssen dann in jedem Fall im Rahmen der ASP-Vorsorge beprobt werden.“ Denn ASP, die Afrikanische Schweinepest, stellt zwar keine Gefahr für Menschen oder Wildtiere dar, aber durchaus für Wild- und auch für Hausschweine. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium handelt es sich um eine „schwere, hochansteckende und unheilbare Virusinfektion, die ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt und fast immer zum Tod der infizierten Schweine führt“. Mit einer Tupferprobe könne man auf ASP testen, sagt Engelmann, dafür würden sogar 100 Euro gezahlt.

Erstmals wurde ASP 2014 in Europa nachgewiesen und vor knapp vier Jahren bei einem Wildschwein in Deutschland festgestellt. Seitdem bereitet die Seuche Jägern, Tierärzten, Veterinärämtern und Landwirten mit Schweinebeständen erhebliche Sorgen. Erst am Dienstagnachmittag wurde ein weiterer Fall aus Hessen bekannt, wonach die Infektion in einem Bestand mit 1.800 Hausschweinen auftrat; alle Tiere müssen getötet werden.

„Inzwischen sind die ASP-Fälle in Brandenburg und Sachsen rückläufig“, sagt Engelmann, der die Lage genau beobachtet. In beiden Bundesländern, die an Sachsen-Anhalt grenzen, werde erwogen, die vorsorglich aufgestellten Elektrozäune abzubauen. „Dass es aber auch Fälle in Hessen und Rheinland-Pfalz gegeben hat, zeigt, dass die Seuche mit Sicherheit durch Menschen übertragen worden ist.“ Möglicherweise durch verunreinigte Werkzeuge oder Fahrzeuge, Schuhe oder Kleidung, durch Lebensmittel(-reste) oder kontaminiertes Futter.