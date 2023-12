Nicht nur die einzigartige Kulisse des Fachwerkstädtchens verspricht einen Bilderbuch-Weihnachtsmarkt. Auch das Programm liest sich gut. Was die Marktbesucher alles erwartet.

Tipps für die ganze Familie: Das kann man in Sangerhausen und Umgebung am Wochenende erleben

Adventszeit in Mansfeld-Südharz

Der Baum in Stolberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ. - In der Advents- bzw. Vorweihnachtszeit lassen es sich die Gemeinden in Sangerhausen und Umgebung nicht nehmen, ihre Dörfer und Städte schön zu dekorieren und kleine Weihnachtsmärkte zu veranstalten. Auch die Chöre haben hier und da Auftritte. Damit Sie auch nichts verpassen, hier ein Überblick über die Veranstaltungen am dritten Adventswochenende: