Teil zwei der „Englischen Woche“ - VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh spielen auswärts

Sangerhausen/Emseloh/MZ - Viel Zeit, sich über die knappe 1:2-Niederlage am Wochenende in Dessau zu ärgern, bleibt den Verbandsliga-Kickern von Eintracht Emseloh nicht. Schon am Dienstag haben sie die nächste Gelegenheit, nicht nur lobende Worte für ein gutes Spiel, sondern eben auch Punkte einzufahren. Im zweiten Auswärtsspiel in Folge tritt die Eintracht diesmal bei Blau-Weiß Dölau an. „Wir wollen auf jeden Fall punkten“, macht dann auch Trainer Steffen Heyer klar.