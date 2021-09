Sangerhausen/MZ - Dank einer entsprechenden Alarmsicherung sind am Sonntagnachmittag zwei Tatverdächtige beim Einbruch in einen Kleingarten in Sangerhausen in Tatortnähe gestellt worden.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 38-jährige Mann und die 30-jährige Frau aus Sangerhausen führten Diebesgut bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.