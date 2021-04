Tafeln an der Schlossmauer informieren über Gräfin Juliana zu Stolberg

Stolberg

Nur wenige Meter entfernt von der Juliana-Statue, an der gewaltigen Stolberger Schlossmauer, weisen jetzt zwei Tafeln auf die besondere Bedeutung dieses Ortes hin: Denn als Geburtsort von Gräfin Juliana gehört er zum Netzwerk der Frauenorte in Sachsen-Anhalt, mittlerweile seit anderthalb Jahrzehnten.

Gräfin Juliana zu Stolberg, auch Juliana von Stolberg, kam hier am 15. Februar 1506 zur Welt, in die Geschichte Europas ging sie als Stammmutter des Hauses Oranien ein. Anlässlich von Julianas 500. Geburtstag wurde Stolberg als Frauenort gekürt. Sie gilt als Beispiel dafür, wie Frauen schon in früheren Jahrhunderten Einfluss auf die politische Entwicklung und die familiären Geschicke genommen haben. Die 51 Frauenorte in Sachsen-Anhalt sind an ihren einheitlich gestalteten Tafeln mit dem rot-grünen Logo auf grauem Hintergrund erkennbar. (mz/Helga Koch)