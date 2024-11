Die kleine Elisabeth Marie – hier mit ihrer Mama Alice Ernst, Hebamme Ulrike Hager und ihrem Papa Patrick Werthmann – kam am 7. November innerhalb von Minuten in der Frauenarztpraxis zur Welt.

Sangerhausen/MZ. - Diesen 7. November 2024 werden sie wohl nicht so schnell vergessen in der Frauenarztpraxis Weiß und Paschek am Schützenplatz in Sangerhausen. Denn an jenem Tag hat sich das Team nicht nur um werdende Mütter gekümmert, es ist auch direkt ein Kind auf die Welt gekommen – per Sturzgeburt.