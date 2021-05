Stürmische Dreharbeiten auf Burg und Schloss Allstedt

Allstedt

Am Ende geht es um zehn bis 15 Minuten Film. Doch damit die auf der großen Leinwand gut aussehen, wird ordentlich Aufwand betrieben. Das Gelände von Burg und Schloss Allstedt war in den vergangenen drei Tagen komplett vollgestellt mit großen Lkw und Transportern. Mitarbeiter rollten Wagen mit Technik über das Gelände, vor der Burgküche waren ein schwarzer Zelt-Vorbau und ein gewaltiger Scheinwerfer aufgestellt. Ein Filmteam der Münchener Produktionsfirma Claussen+Putz drehte Szenen für die Neuverfilmung von „Der Räuber Hotzenplotz“. Und dafür verwandelte sich die mittelalterliche Burgküche in das Refugium des Alchemisten Zwackelmann - dargestellt von August Diehl.

Burg und Schloss Allstedt wegen großer Burgküche als Drehort ausgewählt

Die Mitteldeutsche Medienförderung unterstützt die Filmproduktion mit gut 883.000 Euro. Im Gegenzug habe man für die Aufnahmen Motive in Mitteldeutschland gesucht, sagt Szenenbildner Tilman Lasch, der beim Räuber Hotzenplotz für die stimmigen Kulissen verantwortlich ist. Dafür schicke man zuallererst einen Scout los, der passende Motive sucht und Vorschläge unterbreitet. „Die Burgküche in Allstedt mit der großen Kochstelle mitten im Raum kam sehr nah an das dran, was wir gesucht haben“, sagt Lasch. Dazu gehörten auch Fenster, die vom Raum aus gut zu erreichen sind. Denn in einer Szene steigt Zwackelmann aufs Fensterbrett und fliegt davon.

Für die Filmaufnahmen wurde die Burgküche aber noch ein bisschen umdekoriert. So wurde zum Beispiel ein gewaltiger Berg Kartoffeln angeschüttet. Denn für Bratkartoffelliebhaber Zwackelmann muss Kasperl als Gefangener massenhaft Knollen schälen. Kopfzerbrechen bereitete den Filmleuten am Dienstag und Mittwoch der stürmische Wind. Der fauchte nicht nur selbst heftig um das Gemäuer, sondern ließ auch die Folien auf der Baustelle am gegenüberliegenden Ostflügel beständig und laut flattern.

Dicht an dicht waren Transporter auf dem Burghof vorgefahren. (Foto: Maik Schumann)

Weitere Drehtage auf Burg Querfurt un din der Schweiz

Dafür den Drehtermin um ein, zwei Tage auszudehnen sei aber keinesfalls möglich, sagt Lasch. „Dafür ist der Plan viel zu eng getaktet“, erklärt er. An die Arbeiten in Allstedt schließt sich nahtlos Burg Querfurt als der nächste Drehort an. Auch dort muss es pünktlich losgehen und enden. An den Aufnahmen ist eine rund 60-köpfige Crew vor Ort beteiligt, parallel dazu sei immer schon eine weitere Crew unterwegs, die den nächsten Ort vorbereitet. „Die Terminkette steht, die Maschine läuft“, sagt Lasch. Änderungen unmöglich.

Der Wind wird Hotzenplotz trotzdem keinen Strich durch die Rechnung machen. Notfalls, so Lasch, könne man ja nachsynchronisieren. Auf Burg Querfurt wird die Kapelle zu Zwackelmanns Schlafzimmer. Auch Szenen am Eingang zum Zauberschloss und der Weg in den Keller zum Unkenpfuhl werden dort gedreht. Das Äußere des Alchemistenheims wird derweil ganz woanders gefilmt - auf einer Burg in der Schweiz. Im Film wird sich trotzdem alles so zusammenfügen, als gehörte es zu ein und demselben Gebäude.

Mit dem Dreh in der Region ist Tilman Lasch nicht nur wegen der schönen historischen Kulissen glücklich, die sich hier auf Schritt und Tritt finden. „Wir sind hier sehr warm und herzlich aufgenommen worden“, sagt er. Claussen+Putz haben mit „Die kleine Hexe“, „Das kleine Gespenst“ und „Krabat“ schon andere Geschichten von Otfried Preußler modern auf die große Leinwand gebracht. Die neue Verfilmung von „Der Räuber Hotzenplotz“ soll im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. (mz)