Brandstiftung Zwei verletzte Kinder beim Stroh-Brand in Kleinleinungen - Katastrophe abgewendet

Nach einem schweren Stroh-Brand in Kleinleinungen im Südharz wurden zwei Jungen im Alter von zwölf und 14 Jahren in eine Klinik nach Halle gebracht. Ein Mitarbeiter des betroffenen Landwirtschaftsbetrieb wurde bei einem Löschversuch verletzt. Was noch über das Feuer bekannt ist.