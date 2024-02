Am Freitagabend ist in der Kylischen Straße in Sangerhausen ein Streit eskaliert.

Sangerhausen/MZ. - In der Kylischen Straße in Sangerhausen ist es am Freitagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Streit gekommen, bei dem ein Mann eine Platzwunde am Kopf davontrug. Laut Polizei kam diese vermutlich durch einen Schlag mit einer Bierflasche zustande. Der alkoholisierte Beschuldigte konnte in Tatortnähe festgestellt werden und flüchtete zunächst vor der Polizei, hieß es in einer Mitteilung am Samstagvormittag. Er konnte jedoch gestellt werden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.