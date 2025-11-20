Die Polizei ist in der Nacht zu Donnerstag zu einer lautstarken Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Sangerhausen gerufen worden. Der Einsatz endete für einen 36-Jährigen auf dem Revier.

Ein 36-Jähriger verbrachte wegen einer lautstarken Auseinandersetzung in Sangerhausen die Nacht auf dem Polizeirevier.

Sangerhausen. – Ein Familienstreit in Sangerhausen hat für einen 36-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen in einer Arrestzelle des Zentralen Polizeigewahrsams in Halle geendet. Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, hatten der 36-Jährige und sein 66 Jahre alter Vater gegen 3 Uhr sehr lautstark einen Konflikt in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Koenen-Straße im Stadtteil Südwest ausgetragen.

Streit in Sangerhausen: Mann leistet der Polizei Widerstand

Zeugen, die davon offenbar in ihrer Nachtruhe gestört wurden, informierten gegen 3 Uhr die Polizei. Der 36-Jährige erhielt von den Beamten dann einen Platzverweis. Diesem habe der Mann aber keine Folge geleistet. „Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen“, sagt Polizeisprecherin Steffi Schwan.

Dabei leistete der Mann Widerstand und verletzte einen 25-jährigen Polizisten leicht. Eine medizinische Behandlung des Beamten sei jedoch nicht erforderlich gewesen.

Der 36-Jährige verbrachte dann die Nacht im Polizeigewahrsam. Er wurde am Morgen dann wieder entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wie es im Amtsdeutsch heißt. Der Mann soll wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt sein. Zum Grund für den Familienstreit liegen keine Angaben vor.