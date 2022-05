Steht der Karneval in Sangerhausen wegen Corona auch dieses Jahr auf der Kippe?

Sangerhausen/MZ - Vor drei Wochen sah die Welt noch anders aus. Die Coronazahlen, sagt Marco Daubner, Vorstandsvorsitzender des Wallhäuser Karnevals Clubs, seien noch weitgehend in Ordnung gewesen. Also habe man mit den Vorbereitungen für den geplanten Umzug in Wallhausen angefangen. Seither sind die Infektionszahlen und Inzidenzen rapide gestiegen. „Wir halten noch an der Planung fest“, sagt er. Ob das Gesundheitsamt schließlich grünes Licht geben wird oder nicht, sei allerdings noch nicht klar.

Karnevals-Veranstaltungen im Innenbereich abgesagt

Für den traditionellen Umzug, der immer am Samstag nach dem 11.11. stattfindet, sollen der Platz vor der Gemeinde und die Zufahrtsstraßen zum 3G-Gebiet erklärt werden. Wer mit dabei sein wird, ist noch offen, viele Vereine verfolgen genau die Entwicklung der Zahlen. Erste Konsequenzen hat der jüngste und künftig zu erwartende Anstieg der Infektionen bereits: Die Veranstaltungen im Innenbereich sind bereits abgesagt, auch schon für Januar und Februar. „Gestern haben wir abgesagt“, sagt Daubner. „Es ist unwirtschaftlich, wenn wir nur 100 statt 180 Leute auf den Saal bekommen.“

Ganz ähnlich denkt Marko Scharfe, Präsident des Pölsfelder Karneval Clubs. „Wir haben alles abgesagt, sowohl November als auch Januar und Februar“, sagt Scharfe. „Schwärzer kann es gar nicht mehr werden.“ Man sei in Pölsfeld kein Straßenkarnevalsverein und müsse deswegen alles in Innenräumen veranstalten. „Die Eindämmungsverordnung lässt nicht viel zu“, sagt er. Man sei ja ehrenamtlich tätig und müsse als Veranstalter dann auch juristisch mögliche Konsequenzen tragen, ergänzt Scharfe. „Der Saal in Pölsfeld fasst 200 Leute, 60 Prozent Auslastung ist erlaubt“, so Scharfe. Das allein sei schon aus Kostengründen schwer machbar, denn Bands oder Wachdienst müssten bezahlt werden. „Aber wir machen den Karneval ja auch für uns und wenn es dann so ist, dass Tanzgruppen auftreten und dann wieder nach Hause fahren müssen, weil kein Platz ist, dann geht das nicht.“ Für den Präsidenten steht aber auch eine grundsätzliche Frage im Raum - jene nach der Zukunft seines Vereins. „Wenn wir auch nächstes Jahr absagen müssten, dann ist es schwer, überhaupt irgendwann wieder den Faden aufzunehmen“, sagt Scharfe. „Die Jugendarbeit war dann umsonst.“

Sangerhäuser Verein hofft auf den Februar

Ganz so schwarz malen mag man in Sangerhausen und Bennungen noch nicht. Dort sind, Stand jetzt, Veranstaltungen zum 11.11. geplant. „Es soll eine Schlüsselübergabe geben“, sagt Stefan Gaßmann, Präsident des Bennunger Karneval Clubs. Übergeben wird diesen wohl in diesem Jahr nicht der krankgeschriebene Bürgermeister Ralf Rettig, sondern sein Stellvertreter Lars Wiechert. Wie der weitere Tag aussehen wird, ist allerdings auch in Bennungen noch nicht klar. „Es wird auf jeden Fall ein Karneval mit Handbremse werden“, sagt Gaßmann. Corona werde wie ein Damoklesschwert über dem Karneval schweben, 3G in den Innenräumen und Maskenpflicht auf den Gängen. „Das Beschwingte geht dadurch verloren.“ Im Dezember soll sich in Bennungen entscheiden, ob die Veranstaltungen im Januar und Februar stattfinden werden, seit September jedenfalls trainiere man schon. Wie genau alles ablaufen könnte, wollen die Präsidenten der Vereine aus der Region am Donnerstagabend in Bennungen besprechen, wenn sie sich erstmals seit gut zwei Jahren versammeln.

Auch in Sangerhausen plant man für den 11.11. eine Schlüsselübergabe. „An der Rathaustreppe soll es eine Eröffnung geben“, sagt Klaus Schuppe. Mit dabei sein werden das Prinzenpaar, die Rosenprinzessin, der Oberbürgermeister und auch die Schützenkompanie. „Anschließend soll es einen kleinen Umzug geben bis zum Bahnhof“, kündigt Schuppe an. Und auch die Veranstaltungen im Februar sind noch nicht abgesagt, so Schuppe. „Da haben wir fünf im Herrenkrug geplant, hoffentlich bleibt das so.“