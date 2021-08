Startschuss für die zweite Etappe der Deutschlandtour in Sangerhausen

Startschuss für die zweite Etappe in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Nach der ersten Etappe, die über 191,4 Kilometer von Stralsund nach Schwerin führte, steht nun der Etappenstart in Sangerhausen kurz bevor. 132 internationale und deutsche Radsportprofis haben sich zum Einschreiben auf dem Sangerhäuser Marktplatz eingefunden. Die zweite Etappe führt die Radsportler von Sangerhausen nach Ilmenau. Zu den Herausforderungen der 185 Kilometer langen Strecke zählt der Kyffhäuser.

Startschuss für die zweite Etappe erfolgte 12.15 Uhr. Trotz Dauerregen säumten hunderte Schaulustige die Straße in Sangerhausen. Auch an anderen Teilen der Strecke, beispielweise in Kelbra, haben sich eine ganze Zuschauer eingefunden.

Die Fahrer finden sich auf dem Marktplatz in Sangerhausen ein (Foto: Ralf Kandel)

Anlässlich des Etappenstarts der Deutschlandtour hat die Berg- und Rosenstadt mit ihren Mitstreitern vom Kreissportbund Mansfeld-Südharz und dem Verein „madhouse“ ein Fahrradfestival vorbereitet. „Es beginnt ab 13 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm. Für Kinder und Familien gibt es viele tolle Sport- und Bewegungsaktionen“, wirbt Stadtsprecherin Marina Becker für die Veranstaltung.