Stadt Allstedt will Wohnungen an die Wohnungsgesellschaft übertragen

Allstedt/MZ - In ein Thema, das den Allstedter Stadtrat schon seit fast fünf Jahren beschäftigt, soll jetzt wieder richtig Bewegung kommen. Auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Ratssitzung am kommenden Montag steht als Beschlussvorlage die Übertragung vom kommunalem Immobilieneigentum in das Eigentum der Wohnungsgesellschaft (WG) Allstedt.

Anfang 2017 war das Thema zum ersten Mal im Stadtrat und in seinen Ausschüssen diskutiert worden. Der größte Teil des städtischen Immobilienbestandes gehört schon seit vielen Jahren der Wohnungsgesellschaft, die eine Tochter der Stadt ist. Vor allem in den Ortsteilen, die 2010 mit Allstedt zu einer Einheitsgemeinde zusammenkamen, gibt es aber Objekte, die seit dem Zusammenschluss ebenfalls der Stadt gehören und von der WG nur verwaltet werden. Das wiederum sorgt dafür, dass man bisher den steuerlichen Vorteil eines kommunalen Eigenbetriebs nicht nutzen kann. Jedes Mal, wenn die Stadt sich 50.000 Euro von der WG in ihren städtischen Haushalt überweisen ließ, musste sie darauf mehrere Tausend Euro Steuern zahlen. Deshalb wurde 2017 die Übertragung des kommunalen Immobilieneigentums in den Bestand der WG angeschoben.

Änderung der Allstedter Feuerwehrsatzung ebenfalls auf Tagesordnung

In den erste Diskussionsrunden im Hauptausschuss und Stadtrat tauchten damals aber so viele offene Fragen auf, dass das Thema erst mal wieder hinter den Kulissen verschwand.

Nun will Allstedt Nägel mit Köpfen machen. Mehrere Wohnobjekte sollen zum 1. Januar 2022 an die Wohnungsgesellschaft Allstedt übertragen werden. Vorgesehen ist dabei ein Verkauf durch die Stadt an die WG, die laut Beschlussvorlage den Restbuchwert plus den Preis für Grund und Boden zahlen soll. Den Preis soll die Gesellschaft in Raten über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg abstottern können. Die Gesellschafterversammlung der WG, der fünf Stadtratsmitglieder aus allen Fraktionen sowie der Bürgermeister angehören, habe der Übertragung am 11. Oktober zugestimmt, heißt es.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht Montagabend eine Änderung der Allstedter Feuerwehrsatzung. Die Sitzung im Speiseraum der Allstedter Grundschule ist öffentlich und beginnt 19 Uhr.