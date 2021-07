So will die SPD die Aufnahme von Schloss Allstedt in die Kulturstiftung erreichen

Allstedt/MZ - Mit einem Initiativantrag will der SPD-Ortsverein Allstedt auf dem Landesparteitag am Freitag erreichen, dass die Aufnahme von Schloss Allstedt in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Bestandteil eines möglichen Koalitionsvertrags wird. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde, zu deren Wahlkreis Allstedt gehört, hat angekündigt, den Antrag einzubringen. Die Landes-SPD soll sich demnach in möglichen Koalitionsverhandlungen „dafür einsetzen, dass die Teile von Schloss/Burg Allstedt, die in kommunalem Eigentum sind, in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt aufgenommen werden und im Vertrag ein der Bedeutung des Ortes angemessener Betrieb gesichert wird.“ Ohne eine Aufnahme des Objekts solle kein Koalitionsvertrag zustandekommen können.

Schloss Allstedt sollte eigentlich über ein Sonderinvestitionsprogramm des Bundes für national bedeutsame Kulturdenkmale in die Stiftung aufgenommen werden. Dass dies nun nicht erfolgt ist, begründet das Land damit, dass der Bund anders als zunächst angekündigt keine zusätzlichen Betriebsmittel für eine größere Stiftung bereitstellt. Der Parteitag indes wird zunächst darüber abstimmen, ob die SPD in Sachsen-Anhalt überhaupt wieder in einer Koalition mitregieren will.