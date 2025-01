So bereitet sich der Bergaer Karnevals-Club auf seine 49. Session vor

Fasching in Mansfeld-Südharz

Berga /MZ. - Die Bütt rollt auf die Bühne. Nein, es ist noch nicht die Generalprobe. Nach der Sessionseröffnung am 11.11. vergangenen Jahres mit offizieller Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister Gunter Pabst (parteilos) an Karnevalspräsident Jens Hoffmann heißt es nun den Saal für die kommenden Karnevalsveranstaltungen vorzubereiten. Wie in den Jahren zuvor klappt es – wenn der Elferrat ruft, kommen die Karnevalisten, um den Saal zu schmücken.