Sangerhausen/MZ - In Sangerhausen hat es nach Angaben der Rettungsleitstelle vier Feuerwehreinsätze zu Silvester und am Neujahrsmorgen gegeben.

Um 21.42 brannten ein Müllcontainer in der Wilhelm-Koenen-Straße, um 22.09 Uhr dort eine Wiese. Um 0.28 Uhr am 1. Januar fingen eine aufblasbare Nussknackerfigur und eine hölzerne Hütte auf dem Wintermarkt am Rathaus Feuer.

In allem Fällen löschte die Feuerwehr. Als Auslöser werden Feuerwerkskörper vermutet. Angaben zur Schadenshöhe gibt es noch nicht.