Schüler der Sangerhäuser Müntzer-Schule verzichten auf Gehalt und spenden das Geld

Sangerhausen/MZ - 730 Euro sind eine ordentliche Summe. So viel Geld hat die Schülerfirma der Sangerhäuser Sekundarschule „Thomas Müntzer“ an die Stiftung Kinderheim Harkerode gespendet, die in der Touristenstation Dippelsbachgrund in Ahlsdorf ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat.