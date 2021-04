Schulen in MSH bleiben im eingeschränkten Regelbetrieb

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die Schulen im Landkreis Mansfeld-Südharz bleiben auch in der kommenden Woche im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Das heißt: Es kommen nur halbe Klassen oder einzelne Klassenstufen zum Unterricht, so dass in den Räumen größere Abstände möglich sind. Zwar hat der Landkreis seit Mittwoch den Inzidenzwert von 200 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das Bildungsministerium macht für Schulschließungen aber drei Tage über der Inzidenzzahl 200 zur Voraussetzung. In der Festlegung am Donnerstag für den Schulbetrieb in der kommenden Woche wurde deshalb für den Landkreis wie bisher der eingeschränkte Regelbetrieb festgelegt.

Unterdessen hat es nach Angaben des Gesundheitsamtes an weiteren Gemeinschaftseinrichtungen neue Corona-Fälle gegeben. Betroffen sind die Sekundarschulen Roßla und Benndorf, wobei in Roßla zu einem bekannten Fall noch ein weiterer hinzugekommen ist. Auch an den Kindertagesstätten „Hasenwinkel“ in Wolferode, „Sonnenschein“ in Hettstedt und „St. Elisabeth“ in Helbra sowie im Kinderhort Südwest in Sangerhausen hat es Fälle gegeben, berichtet Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek.

Der Landkreis hat in einer Meldung per Info- App Biwapp darauf hingewiesen, dass sich Schüler, in deren Klasse ein Coronafall festgestellt wurde, unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben müssen. Dabei geht es nicht um positive Schnelltestergebnisse, sondern um Infektionen, die mit einem PCR-Test beim Arzt oder im Fieberzentrum bestätigt wurden. Über die Quarantäneanordnungen würden die betroffenen Schulen auf ihren Internetseiten informieren. Auch Schulleiter und Klassenlehrer würden in Kenntnis gesetzt. Das Gesundheitsamt melde sich in den betroffenen Familien nicht noch mal gesondert, um auf die Quarantäne hinzuweisen. Die Bescheide würden innerhalb von einigen Tagen zugeschickt. Wie viele Schüler im Landkreis zurzeit in Quarantäne sind, dazu konnte das Gesundheitsamt am Donnerstag noch keine Auskunft geben. (mz/Grit Pommer)