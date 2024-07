Die Polizei hat in Allstedt einen 18-Jährigen mit einer blutigen Kopfwunde gefunden. Er wurde offenbar von mehreren Angreifern geschlagen.

Rätsel um Angreifer: Polizei findet 18-Jährigen mit blutiger Kopfwunde in Allstedt

Bei einer Schlägerei wurde ein 18-Jähriger in Allstedt so stark verprügelt, dass er eine Kopfwunde davontrug.

Allstedt/DUR. - Eine Polizeistreife bemerkte am frühen Sonntagmorgen in der Straße Unter den Linden in Allstedt einen verletzten Heranwachsenden, wie die Beamten melden.

Demnach wurde der 18 Jahre alte Mann gegen 1 Uhr mit einer blutenden Kopfwunde angetroffen. Kurz darauf sei er medizinisch versorgt worden. Der Jugendliche habe angegeben, von mehreren Angreifern geschlagen worden zu sein. Zeugen im Umfeld hätten dies bestätigt, heißt es.

Noch tappt die Polizei offenbar im Dunkeln, was die Identität der bislang unbekannten Schläger anbelangt.