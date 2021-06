Schaubergwerk Wettelrode wieder für Besucher geöffnet

Wettelrode/MZ - Acht Monate lang war es nicht möglich, ins Schaubergwerk Wettelrode einzufahren. Jetzt wird die Tür zum Förderkorb wieder aufgeschlossen. „Ab 3. Juli drehen sie sich wieder - die Seilscheiben, des ältesten noch in Betrieb befindlichen Schachtfördergerüstes Deutschlands“, so Karin Thom, Sprecherin der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, die das Erlebniszentrum Bergwerk Röhrigschacht Wettelrode betreibt.

Geöffnet sei zunächst an den ersten beiden Juliwochenenden - also am 3. und 4. sowie 10. und 11. Juli. Die Öffnung betreffe das Bergbaumuseum und das Schaubergwerk mit Seilfahrt, Grubenbahnfahrt und Führung. „Die Besucher können 283 Meter tief in die aufregende Welt unter Tage einfahren und hautnah erfahren, wie die Bergleute den Kupferschiefer abbauten“, so Thom. Allerdings sei die Bergmannsklause momentan noch geschlossen. Deshalb werde die Versorgung der Besucher zunächst mit einem Bratwurstgrill abgesichert. Nach Angaben der Rosenstadt Sangerhausen GmbH sind die Sondertouren im Schaubergwerk ebenfalls wieder buchbar.

Ausstellung „Rose trifft Kunst“ im Rosarium

Und es gibt eine weitere gute Nachricht aus der Rosenstadt Sangerhausen GmbH für die Freunde der Kunst: Inmitten der Blütenpracht der größten Rosensammlung der Welt präsentieren 24 Kunstschaffende aus ganz Deutschland ab 1. Juli mehr als 300 Kunstobjekte. Die positive Resonanz auf die Open-Air-Ausstellung „Rose trifft Kunst“ im vergangenen Jahr habe die Entscheidung leicht gemacht, eine zweite Auflage zu organisieren. Die Künstler seien Vertreter verschiedener bildnerischer und kunsthandwerklicher Genres.

Sie arbeiten kreativ mit einer Vielfalt von Materialien wie Stahl, Marmor, Stein, Glas und Holz bis zur Keramik. Einige von ihnen waren schon im vergangenen Jahr unter den Ausstellenden. Sie seien begeistert von der Möglichkeit, ihre jüngsten Werke in der traumhaften Szenerie des Europa-Rosariums zu platzieren, heißt es. Auch viele neue Namen von Künstlern aus der Region und aus dem überregionalen Bereich werden in diesem Jahr vertreten sein. Zur Finissage am Abend des 7. August 2021 werden die Kunstobjekte illuminiert und mit ausgefeilten Lichteffekten in Szene gesetzt.

›› Den Besuchern des Bergwerks wird eine Voranmeldung empfohlen: unter 03464/587816 oder per E-Mail info@roehrig-schacht.de, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.