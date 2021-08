Sangerhäuser nach Diebstahl freigesprochen

Sangerhausen/MZ - Noch mal Glück gehabt: Ein 33-jähriger Sangerhäuser ist am Mittwoch vom Schöffengericht in einem Prozess um räuberischen Diebstahl freigesprochen worden. Der Mann war angeklagt, am 17. Juli 2018 in einem Discountmarkt an der Alten Promenade eine Flasche Eierlikör im Wert von 3,99 Euro gestohlen zu haben. Diese habe er in seinen Rucksack gesteckt und damit ohne zu bezahlen den Markt verlassen.

An der Kasse und vor dem Markt kam es zu einem Streit mit dem Marktleiter, der den Angeklagten festhalten und zur Rede stellen wollte. Der 33-Jährige schlug dem 41-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht. Der Marktleiter trug ein blaues Auge davon. Laut Gutachten leidet der 33-Jährige an einer schizophrenen Störung, seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ist eingeschränkt. Die Richter unter Vorsitz von Sven-Olaf Zärtner sprachen den Mann deshalb trotz des erfüllten Tatbestands frei.