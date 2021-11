Sangerhäuser Initiative lädt zum Gedenken an die Corona-Opfer ein

Sangerhausen/MZ - Die Initiative „Sangerhausen nimmt Rücksicht“ will an diesem Freitag ab 11.30 Uhr der bisherigen Corona-Opfer in der Kreisstadt gedenken. Die Veranstaltung findet am Brunnen auf dem Marktplatz statt und werde symbolisch die Anzahl der bisherigen Opfer widerspiegeln, teilte die Initiative mit. Ein weiteres Ziel sei es, angesichts steigender Coronazahlen alle Menschen zur Achtsamkeit in der Pandemie aufzufordern.

„Jeder Mensch, der an Corona erkrankt oder gar stirbt, ist einer zu viel - nehmen wir alle Rücksicht aufeinander!“, heißt es weiter in einem Schreiben der Mitglieder. Die Initiative setzt sich seit Monaten für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen ein. Sie war gegründet worden, um Corona-Zweiflern etwas entgegenzusetzen, die immer wieder in Sangerhausen demonstrierten und teils viel Aufmerksamkeit bekommen hatten. Ein Aufruf im Sommer, auf Schwächere Rücksicht zu nehmen, war von zahlreichen Menschen unterschrieben worden. Darunter von Pfarrerin Margot Runge, Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD), Stadtrat Holger Hüttel (Linke), der Dozentin Heike Palte oder auch den früheren Sangerhäuser Oberbürgermeistern Czudaj, Kupfernagel und Poschmann sowie von Mitgliedern verschiedener Parteien und des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Oberbürgermeister Strauß und Pfarrerin Runge werden bei der Veranstaltung am Freitag auch sprechen.