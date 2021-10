Sangerhäuser Autor Matthias Strehlau veröffentlicht drittes Mäuseabenteuer

Sangerhausen/MZ - „Max ist erwachsen geworden“, freut sich Matthias Strehlau, ganz so, als ob er stolz die Entwicklung eines Kindes über Jahre mitbegleitet habe. Und ein bisschen ist es wohl auch so, denn Max ist die Schöpfung des Sangerhäuser Autors. Er ist ein Mäuseknabe, der vor ein paar Jahren als Sohn einer ängstlichen Waldmausmutter das Licht der Buchwelt erblickte.

Maus Max besteht unzählige Abenteuer im Wald

Im ersten Buch trifft Max menschliche Pfadfinder im Wald, denen er nacheifern und selbst auch Abenteuer erleben will. Die Gelegenheit bekommt Max, als er einen Igel in Not trifft. Zwar kostet es den Sohn einer überängstlichen Mutter, die ihn mit einem Haufen Vorurteile hat aufwachsen lassen, einige Überwindung, aber schließlich hilft er dem stacheligen Burschen. Im zweiten Mäuseabenteuer schließlich lernt Max die Liebe kennen und begegnet einem Umweltsünder - einem Menschen. Kann da eine kleine Waldmaus etwas ausrichten?

Und nun im dritten Max-Abenteuer, das mit „Die Anderen“ überschrieben ist, nähert sich Autor Strehlau einem weiteren Thema, das er Kindern gern nahe bringen möchte: Im Wald kommen Fremde an. Weiße Mäuse. Noch nie zuvor wurden weiße Mäuse im Wald gesehen. Welches Schicksal diese Eindringlinge haben und welche Abenteuer sich aus der Ankunft der Anderen entwickeln, das kann der neugierige Leser im neuen Buch erfahren, das übrigens von Aileen Lange illustriert wurde. So viel verrät Strehlau bereits: Die weißen Mäuse sind nicht einfach aus irgendeinem Käfig ausgebüxt.

Nächstes Buch über eigene Kindheit und Jugend

Sie sind Labormäuse und ihre Flucht war um einiges abenteuerlicher und gefährlicher, als sich Max und die anderen Waldbewohner zunächst vorstellen können. Aber bevor man das erfährt, muss man miteinander reden. Nun hofft Strehlau, dass auch der dritte Band seine Leser finden möge. Geschrieben hat er die 88 Druckseiten umfassende Geschichte innerhalb von drei Monaten.

Seine nächsten Geschichten, die er publizieren möchte, werden keine Kindergeschichten sein, sondern sich mit seiner Kindheit und Jugend im thüringischen Arnstadt befassen. „Vielleicht komme ich jetzt in das Alter, in dem man in Erinnerungen schwelgt?“, überlegt Strehlau. Er ist Jahrgang 1964 und kam aus Thüringen nach Sangerhausen, um hier Untertage im Bergbau zu arbeiten. Er möchte einen Erzählband über seine Arnstadter Zeit veröffentlichen, in dem er auf die erste Liebe genauso wie auf den geliebten Rummel zu sprechen kommt. Übrigens: Auch die Waldmaus Max hat eigentlich ihren Ursprung in Erlebnissen des Autors. Er war vor einiger Zeit vier Jahre lang ehrenamtlich für die Pfadfinder in der Kreisstadt Sangerhausen tätig.

›› Das Buch „Max 3 - Die Anderen“ kann man als Taschenbuch kaufen oder als E-Book downloaden ISBN-13: 979-8459478020