Bedrohliche Situation Video: Teich droht zu kippen - Feuerwehr belüftet Sackteich in Sangerhausen

Große Hitze und ausbleibender Regen bedrohen die Lebensbedingungen für alle Tiere in den Gewässern der Region. Auch am Sackteich in Sangerhausen ist die Lage prekär. Die Feuerwehr versucht, das Umkippen des Teichs zu verhindern. Mehr dazu im Video.