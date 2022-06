Roter Sand und fliegende Bälle: Ein Blick auf die Tennisanlage des TC Wallhausen

Wallhausen/MZ - Roter Sand und blauer Himmel, so mag es der Tennisspieler. Und an diesem Nachmittag hat der Tennisgott ein Einsehen. Die drei Plätze beim TC Wallhausen sind besetzt, die neongelben Filzkugeln fliegen übers Netz und der Einsatz der Spieler lässt den Sand aufwirbeln. Karsten Schroeder sitzt entspannt am Rand unter dem Sonnenschirm. Der 59-Jährige muss hier niemandem mehr etwas beweisen. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist er mit dem Tennissport verbunden, stammt aus einer tennisbegeisterten Familie. „Ich spiele dreimal die Woche“, sagt einer der bekanntesten Spieler des Landkreises. Seit vier Jahren ist er mittlerweile für Hettstedt aktiv, weil in Wallhausen keine Mannschaft mehr zusammenkommt. Zuletzt feierten sie den Aufstieg.