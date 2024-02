Was man beim Rosenschnitt alles beachten muss, können Interessierte beim Rosenschnittkurs am 23. März lernen. Von 9.30 bis 12 Uhr teilen die Rosariumsgärtner ihr Wissen gern mit interessierten Rosenfreunden.

Ein guter Rosenschnitt will gelernt sein.

Sangerhausen/MZ. - Damit die Rosen im Garten gesund bleiben und ihre Blütenpracht und Duft entfalten können, müssen Rosenfreunde einiges dafür tun. Jetzt, wo die Sonne die Frühjahrsblüher bereits hervorgelockt hat und sogar die ersten Forsythien-Sträucher blühen, ist es auch für die Gartenfreunde daheim an der Zeit, die Gartenschere zu schärfen, um die Rosen zu schneiden, damit sie wieder frisch austreiben können.

Wissenswertes über Rosenschnitt und Rosenkrankheiten

Was man beim Rosenschnitt alles beachten muss, können Interessierte beim Rosenschnittkurs am 23. März lernen. Von 9.30 bis 12 Uhr teilen die Rosariumsgärtner ihr Wissen gern mit interessierten Rosenfreunden. In Theorie und Praxis werden Rosenkrankheiten und Schnitttechniken erklärt. Außerdem wird der Rosenschnitt von den Fachleuten im Park gezeigt.

Um „Ferdinand Pichard“, „Karl Druschki“, „Turnvater Jahn“ und viele andere Remontant-Rosen geht es in diesem Jahr am 20. und 21. Juni bei der Sangerhäuser Rosenschule. Das Europa-Rosarium Sangerhausen besitzt mit 450 Sorten eine der weltweit größten Sammlungen dieser mehrfach blühenden Rosensorten.

Einige davon werden noch bei historischen Rosenschulen angeboten. Interessenten können sich somit einen Eindruck über die Blühfreude und der variablen Farbigkeit der Blüten machen. In der Rosenschule erfahren die Rosenfreunde etwas über die Winterhärte und wie die Sträucher gepflanzt werden können, damit sie zur Geltung kommen.

Veredlungskurs für Rosenfreunde

Die hohe Kunst der Rosenveredlung können die Rosenfreunde am 3. August im Europa-Rosarium lernen. Der Veredlungskurs findet ebenfalls im grünen Klassenzimmer statt. Für die Kurse und die Sangerhäuser Rosenschule sind telefonische Anmeldungen in der Verwaltung des Europa-Rosariums, Steinberger Weg beziehungsweise telefonisch unter 03464/56 5440 notwendig.

Die Kursgebühren für die Teilnahme an der Rosenschule werden vom Förderverein Freunde des Rosariums für das Europa-Rosarium eingesetzt.

Wie Ilona Wienhold, Freundeskreisleiterin der Deutschen Rosengesellschaft Sangerhausen, informiert, wird in diesem Jahr mit einer Vortragsreihe „Deutsche Rosengärten“ gestartet. Der erste Vortrag findet am 5. April um 17 Uhr im Jugendzentrum Madhouse statt. Gärtnermeister Jens Zappe stellt den Rosengarten Dresden vor. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.