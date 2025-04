Gaststätte „Kaiser's Restaurant“ in Kelbra am Kyffhäuser

Am 1. April 2018 eröffnete Ronny Kaiser "Kaiser's Restaurant" in der Kleingartenanlage "Kyffhäuserland" in Kelbra.

Kelbra - Ein vielstimmiges Vogelkonzert empfängt die Gäste im Biergarten von „Kaiser’s Restaurant“ in der Anlage des Kleingartenvereins „Kyffhäuserland“ in Kelbra. Der Frühling zieht ein – nicht nur in den Gärten ringsum. Auch das Team von Ronny Kaiser, auf den Tag genau seit sieben Jahren Chef des hiesigen Restaurants, richtet den Biergarten für die Gäste her.