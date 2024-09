Sangerhausen /MZ. - Der Sangerhäuser Rollator-Club und der Awo-Kreisverband Mansfeld-Südharz laden am Freitag, 27. September, zum 2. Rollator-Aktionstag ein. Die Veranstaltung (CDU) findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr am Awo-Begegnungszentrum in der Oberröblinger Straße 1a in Sangerhausen statt.

Buntes Informations-, Vortrags- und Mitmach-Angebot am Rollator-Aktionstag

Nach der erfolgreichen Premiere des Rollator-Aktionstages im vergangenen Jahr gibt es nun die Neuauflage. Im Landkreis Mansfeld-Südharz sind immer mehr Menschen auf eine Gehhilfe angewiesen. „Es ist wichtig, den Menschen die Angst vor dem Rollator zu nehmen und ihnen Bewegungsmöglichkeiten zu zeigen, damit sie länger mobil bleiben“, sagt Initiatorin Jana Krämer. „Denn mobil bleiben bedeutet selbstständiges Handeln im Alltag. So bleiben die Menschen sozial in die Gesellschaft integriert.“

Besucher mit oder ohne Rollator erwartet an diesem Tag ein buntes Informations-, Vortrags- und Mitmach-Angebot. Am Aktionstag kann man sich über den sicheren Umgang mit dem Rollator im Alltag informieren und bei einem Praxistraining gleich die Kenntnisse festigen, heißt es in der Einladung.

Die Verkehrsgesellschaft Südharz stellt einen Bus bereit, an dem man das sichere Ein- und Aussteigen üben kann. Die örtlichen Sanitätshäuser führen einen Rollator-TÜV durch. Wer den Übungsparcours am Awo-Begegnungszentrum erfolgreich absolviert, bekommt den Rollator-Führerschein überreicht.

Sicherheitsberatung durch die Polizei

Das Ganze habe auch einen ernsthaften Hintergrund. Schließlich sind Menschen mit Rollator im täglichen Leben mit unterschiedlichen Bodenbelägen sowie Stufen und Bordsteinkanten konfrontiert. Wie man diese Hindernisse geschickt meistert, kann man im Rollator-Parcours üben.

Außerdem können sich die Besucher des Aktionstages einem kostenlosen Hör- und Sehtest unterziehen. Denn gerade im Straßenverkehr sei gutes Hören und Sehen wichtig, um Gefahren zu erkennen.

Nicht zuletzt ist eine Sicherheitsberatung durch die Polizei geplant. Beratungs- und Informationsstände gibt es auch zu den Themen Pflege, Gesundheit und Gleichstellung. Die Einnahmen einer geplanten Spendenaktion sollen in die Erweiterung des Rollator-Parcours beim Awo-Begegnungszentrum investiert werden. Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Tag das Awo-Begegnungszentrum, heißt es.