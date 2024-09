Diebe haben an der A38 bei Südharz einen gewaltigen Schaden von zehntausenden Euro angerichtet. Sie hatten es auf Schuhe abgesehen.

Rastplatz an Autobahn 38

Auf Schuhe hatten es Planenschlitzer auf einem Rastplatz nahe Südharz an der A38 abgesehen.

Südharz. - In der Nacht zu Dienstag sind Planenschlitzer auf dem Rastplatz Goldene Aue an der Autobahn 38 bei Südharz am Werk gewesen, wie die Polizei meldet.

Demnach war der betroffene Lkw auf dem Rastplatz geparkt. In der Nacht schnitten laut den Angaben Unbekannte die Plane seines Anhängers auf und stahlen Teile der Ladung. Mit den gestohlenen Schuhen seien die Diebe anschließend verschwunden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 40.000 Euro.