Rasant mit E-Bike unterwegs: Sangerhäuser verblüfft Polizei mit Eigenbau

Sangerhausen

In Handschellen und mit Fußfesseln wurde Peter F. (Name geändert) in den Saal 2.22 des Sangerhäuser Amtsgerichts gebracht. Wegen Drogendelikten sitzt der 29-Jährige gegenwärtig in der Justizvollzugsanstalt Raßnitz (Saalekreis) eine längere Haftstrafe ab. Am Montagnachmittag wurde der Sangerhäuser, der vor seiner Inhaftierung als Musikproduzent arbeitete, wegen eines Verkehrsdelikts zusätzlich zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à fünf Euro (450 Euro) verurteilt.

Angeklagter unter Drogen auf dem E-Bike erwischt

Denn er war am 4. Dezember vergangenen Jahres kurz nach 0 Uhr mit einem Elektrorad, das bis Tempo 45 Tretunterstützung leistet, auf dem Radweg entlang der Erfurter Straße erwischt worden: Einen Führerschein und eine Haftpflichtversicherung hatte er nicht. Dabei sind beides sowie zusätzlich ein Helm bei diesen sogenannten S-Pedelecs vorgeschrieben. Die Beamten hatten sich vor der Kontrolle gewundert, dass der Mann mit dem ungewöhnlichen Gefährt auf dem doch hügeligen Weg augenscheinlich schnell und mit gleichbleibendem Tempo unterwegs war und ihn deshalb angehalten. Dabei fiel im Rahmen eines Schnelltests auf, dass der 29-Jährige auch unter Drogen stand.

Im Gerichtssaal bestritt der Angeklagte, dass das aus einem Rahmen und einem Anbausatz von ihm selbst zusammengeschraubte Rad überhaupt ein S-Pedelec sei. Es könne aber vorkommen, dass die Messtechnik nicht richtig funktioniere, so dass das Rad aufgrund eines Fehlers schneller laufe als ein normales E-Bike. Diese stellen ab 25 Kilometern pro Stunde die Unterstützung des Fahrers ein. Die Polizei hat das Rad damals selbst getestet und festgestellt, dass es, wenn man am Gasgriff dreht, sogar läuft, wenn der Fahrer nicht tritt. Der zuständige Beamte erreichte dabei ein Tempo von 42 bis 45 Kilometer pro Stunde, wie er als Zeuge in dem Verfahren aussagte. Von einem Sachverständigen überprüft wurde das Gefährt aber nicht.

Verteidigerin forderte Freispruch

Die Polizei verzichtete darauf, es begutachten zu lassen, weil sich der 29-Jährige bei der Kontrolle kooperativ zeigte. Zudem hatte der Mann bereits im Vorfeld vom Amtsgericht Eisleben wegen der gleichen Delikte einen Strafbefehl über 780 Euro erhalten. Lydia Freimann, die Verteidigerin des Angeklagten, hat auch aufgrund des fehlenden Gutachtens gefordert, ihren Mandaten freizusprechen. Strafrichter Sven-Olaf Zärtner folgte aber der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Mann schließlich zu der Geldstrafe, die die Anklagebehörde gefordert hatte.

Noch ist das Urteil des Amtsgerichts nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat eine Woche Zeit, dagegen Berufung einzulegen. Technisch überprüft werden kann das Eigenbau-Rad übrigens nicht mehr. Wie F. im Laufe des Verfahrens sagte, ist es ihm kürzlich gestohlen worden... (mz/Frank Schedwill)