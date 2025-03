Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Sangerhausen verletzt. Die Pkw-Fahrerin verließ den Unfallort.

Fahrerflucht in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich in der Sangerhäuser Innenstadt: Ein Fahrradfahrer befuhr am Freitag kurz nach 16.30 Uhr die Riestedter Straße in Sangerhausen, als ein Pkw aus der Georgenpromenade herausfuhr. Es kam zur Kollision. Der Radler stürzte dabei und wurde leichtverletzt. Die Autofahrerin erkundigte sich kurz nach seinem Befinden und verließ dann den Unfallort pflichtwidrig, teilte die Polizei mit.