Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel erspielt Spende für Pestalozzischule in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Die Pestalozzischule in Sangerhausen darf sich über insgesamt 7.500 Euro an Spenden freuen. Mehr oder weniger allein verantwortlich dafür ist ihr Schul-Pate, Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel. Der bundesweit bekannte Künstler hatte im April bei der Fernsehsendung „Luke, die Schule und ich“, die von Comedy-Star Luke Mockridge moderiert wird und in der Prominente und Schüler verschiedener Altersstufen versuchen, Fragen und Aufgaben zu lösen, teilgenommen - und 5.000 Euro gewonnen. „Dann hat er mich angerufen und gefragt, ob wir das Geld gebrauchen können“, sagt Lehrerin Diana Wozny. Natürlich konnten sie. „Wir nutzen es im Rahmen unseres Schul-Mottos ,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage’“, sagt Wozny. Wofür das Geld genau genutzt wird, ist noch nicht klar. Aber es hat den Vorteil, nicht an Förderzwecke gebunden zu sein.

Und damit nicht genug. Sebastian Krumbiegel nutzte vor kurzem ein Treffen mit dem Verein „Internationale Schlitzohren“ in Hamburg, um die Pestalozzischule in den Fokus zu rücken. In Folge dessen spendete der Verein 2.500 Euro an die Schule. „Das Geld nutzen wir für höhenverstellbare Stehtische und 20 Laptops“, so Wozny, die sagt: „Die Schüler schwärmen von Sebastian Krumbiegel.“ In der Zeit der Quarantäne habe er jedem Schüler ihrer sechsten Klasse eine individuelle Sprachnachricht zur Aufmunterung geschickt, erzählt sie. „Das hat die Schüler unglaublich gefreut.“