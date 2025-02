Deutsche Post nennt Alternativen nach geplantem Aus für die Postbank in Sangerhausen. Was die Post plant.

Der Eingangsbereich der Postbank in der Bahnhofstraße. Noch bietet die Bank dort Postdienstleistungen an.

Sangerhausen - In Eisleben schließt die Postbank bereits Mitte nächsten Monats. Sangerhausen hat noch eine Gnadenfrist. Im kommenden Jahr, einen genauen Termin gibt es noch nicht, will die Postbank in der Rosenstadt aber den gleichen Schritt gehen und das seit dem Jahr 1885 bestehende Postamt in der Bahnhofstraße dichtmachen. Dann werden dort auch keine Postdienstleistungen mehr angeboten. Die Postbank, die seit Jahren zur Deutschen Bank gehört, konzentriert sich stattdessen verstärkt aufs Onlinebanking.