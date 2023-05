Die Polizei wurde wegen des Verdachts einer Körperverletzung in die Georg-Schumann-Straße in Sangerhausen gerufen. Das bestätigte sich vor Ort aber nicht.

Sangerhausen/MZ - In der Nacht zum Samstag war die Polizei in der Georg-Schumann-Straße in Sangerhausen im Einsatz. Die Polizei war alarmiert worden, weil der Verdacht einer Körperverletzung bestand. Das bestätigte sich vor Ort jedoch nicht. Die Polizei traf vor Ort einen einzelnen Mann an, der die Wohnungseinrichtung zerschlagen hatte. Der 24-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung einer Klinik gebracht, so die Polizei. Unterwegs leistete er Widerstand, wobei ein den Transport begleitende Polizistin verletzt wurde.