Allstedt/MZ - Eine Frau hat am Freitagmorgen in ihrer Wohnung so einen Lärm verursacht, dass Nachbarn die Polizei in ein Mehrfamilienhaus nach Allstedt riefen. Bei der Kontaktaufnahme stellten die Beamten typischen Geruch von Betäubungsmitteln fest. „Entsprechende Utensilien wurden fest- und sichergestellt“, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau sei eingeleitet worden.