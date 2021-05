Polizei fasst mutmaßlichen Dealer

Die Polizei hat am Mittwochabend in Sangerhausen einen mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Sangerhausen/Berga - - Gegen 22.30 Uhr klickten die Handschellen. Die Polizei hat am Mittwochabend einen 37-jährigen Sangerhäuser festgenommen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, mit großen Mengen Drogen gehandelt zu haben.

Bei einer Durchsuchung seines Gartengrundstückes und der zugehörigen Laube im Norden der Kreisstadt seien insgesamt 307 Gramm Crystal Meth gefunden worden. Das Gramm wird zu Schwarzmarktpreisen zwischen 80 und 100 Euro pro Gramm gehandelt. Der Mann sitzt noch im Polizeigewahrsam.

Über einen möglichen Haftbefehl soll im Laufe des Tages entschieden werden. Bei der Durchsuchung war offenbar ein Großaufgebot von Beamten im Einsatz. Auch ein Drogenspürhund sei vor Ort gewesen, hieß es. Angaben zur genauen Zahl der eingesetzten Polizeikräfte machte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz jedoch nicht.

Auch in Berga hat es nach MZ-Informationen am Mittwoch eine Razzia in Sachen Drogen gegeben. Zu Ergebnissen der Aktion äußerte sich die Polizei bisher nicht.