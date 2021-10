Polizei erwischt unter Drogen stehenden E-Scooter-Fahrer in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Die Polizei hat am Dienstagabend bei einer Kontrolle in der Kylischen Straße in Sangerhausen den Fahrer eines E-Scooters ertappt, der unter Drogeneinfluss stand.

Die Entnahme einer Blutprobe bei dem 24-Jährigen wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt, teilt die Polizei mit. Zudem bestand für das Fahrzeug kein notwendiger Versicherungsschutz. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld- sowie einem Strafverfahren rechnen.