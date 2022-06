Polizei drückt 70-Jährigen bei Corona-Demo in Sangerhausen zu Boden

Videos zeigen, wie die Polizei einen 70-jährigen Rentner in Sangerhausen zu Boden bringt. Welche Folgen der Polizei-Einsatz hat.

Der Polizeieinsatz in Sangerhausen am 24. Mai 2021

Sangerhausen - Zwei Videos, aufgenommen am Pfingstmontag gegen 19.10 Uhr an der Ecke Lerchengasse/Jacobstraße, sorgen für Diskussionen über mögliche Polizeigewalt in Sangerhausen. Auf den Bildern ist nach einem der allmontäglichen Corona-Spaziergänge eine Auseinandersetzung zwischen einem 70-jährigen, grauhaarigen Mann und mehreren Bereitschaftspolizisten festgehalten. Zuerst sieht man, wie der Grauhaarige und ein Polizist sich unterhalten. Der Rentner lächelt sogar. Nichts deutet daraufhin, dass die Situation nur kurz darauf eskalieren wird.