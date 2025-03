In einem Supermarkt in Sangerhausen konnte ein 18-Jähriger gestellt werden, der Obst und Gemüse im Wert von 120 Euro stehlen wollte.

Dieb will Lebensmittel im Wert von 120 Euro aus Sangerhäuser Supermarkt klauen

Ein Dieb konnte auf frischer Tat in Sangerhausen von der Polizei gestellt werden.

Sangerhausen. - In einem Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Sangerhausen haben Zeugen einen Ladendieb gestellt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 18-jährige Dieb Obst und Gemüse sowie Kräuter und Pilze im Wert von 120 Euro in einem mitgebrachten Beutel verstaut.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem noch ein sogenanntes Tierabwehrspray. Nun wird gegen den Mann wegen des Diebstahls mit einer Waffe ermittelt.