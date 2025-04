Sangerhausen - In der Otto-Grotewohl-Straße und anderen Teilen des Wohngebiets Am Rosarium in Sangerhausen müssen demnächst Bäume gefällt werden. Wie die Städtische Wohnungsbau GmbH (SWG) bestätigte, sind in der Grotewohlstraße an ihren Häusern fünf Bäume betroffen. Bei acht weiteren Bäumen in dem Stadtgebiet laufe noch eine Überprüfung.

