Vom 30. August bis 1. September findet auf der Königspfalz in Tilleda das Liverollenspiel des Jugendzentrums TheO’Door statt. Für Interessierte gibt es noch freie Plätze.

Noch Plätze für das Liverollenspiel des Jugendzentrums TheO’Door auf der Pfalz in Tilleda frei

Tilleda/MZ. - Beim diesjährigen Liverollenspiel des Jugendzentrums TheO’Door halten auf der Pfalz in Tilleda zwei Kaiserinnen Hof: Adelheid, die Mutter Ottos II., und dessen Gattin, die aus Byzanz stammende Theophanu. Da „treffen Kulturen, Ideen, aber auch Rivalitäten aufeinander“, heißt es in der Beschreibung der Szenerie, in deren Rahmen sich das diesjährige Rollenspiel bewegen soll.

Noch Plätze für das Event in Tilleda frei

Die Veranstaltung findet schon seit acht Jahren statt. Jedes Mal gibt es ein konkretes historisches Ereignis, vor dessen Hintergrund die Teilnehmer in verschiedene Rollen schlüpfen und dabei nicht nur etwas über die Geschichte ihrer Region lernen, sondern auch nachempfinden können, dass der Lauf von Geschichte immer die Folge allzu menschlicher Entscheidungen und Handlungen ist.

„In diesem Jahr haben wir erst nach den Sommerferien die Zusicherung der Fördermittel vom Landkreis bekommen und konnten so erst spät in die Werbung gehen“, berichtet Gerold Peetz vom TheO’Door. Von den 30 bis 40 Plätzen im Rollenspiel seien deshalb bisher erst etwa die Hälfte vergeben. Wer noch mitmachen möchte, ist also willkommen.

›› Anmeldungen zum Rollenspiel bei Gerold Peetz telefonisch unter (03464) 578470 oder auch per Mail unter der Adresse [email protected]

Die jungen Leute ab zehn Jahre erwartet vom 30. August bis 1. September ein Wochenende auf der Königspfalz in Tilleda, in dessen Verlauf sie miterleben, wie sich die Geschichte auch in Folge ihrer Handlungen in ihrer jeweiligen Rolle weiterbewegt. Im Teilnehmerbeitrag von 25 Euro ist Vollverpflegung inklusive. Für die Übernachtung müssen die Teilnehmer eigene Zelte und Schlafsäcke mitbringen.

Passender Kleidungsfundus vorhanden

An passender Kleidung sei im Fundus schon einiges vorhanden, sagt Peetz. „Wer hat, kann aber auch gern selbst was mitbringen.“ Wobei man abstimmen müsse, ob die Sachen tatsächlich in diese Phase des späten 10. Jahrhunderts passen.

Prinzessin Theophanu, eine Nichte des byzantinischen Kaisers, wurde 972 in Rom mit Otto II. vermählt und zur Kaiserin des römisch-deutschen Reichs gekrönt. Nach Ottos Tod konnte sie sich die Regentschaft im Namen ihres noch minderjährigen Sohns Otto III. sichern und war bis zu ihrem eigenen Tod sieben Jahre Kaiserin.

Wer sich noch für die Wochenend-Reise ins Mittelalter anmelden möchte, kann das beim TheO’Door in Sangerhausen tun.