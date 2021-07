Neuer Termin für das Reit- und Fahrturnier in Sangerhausen steht fest

Sangerhausen/MZ - Das hat es in der fast 50-jährigen Geschichte des Reit- und Fahrturniers in Sangerhausen auch noch nicht gegeben: Das Traditionsturnier an der Walkmühle findet in diesem Jahr nicht zu Pfingsten, sondern erst im August statt. Ursache für die Terminverschiebung ist natürlich die Corona-Pandemie, die ein Turnier dieser Größenordnung zu Pfingsten schlichtweg noch nicht zuließ. Nun aber sehen die rührigen Turnier-Ausrichter vom Reit- und Fahrverein Sangerhausen doch noch gute Chancen, das Turnier durchzuziehen.

„Wenn nichts dazwischen kommt, und uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung macht, wird das Turnier am 21. und 22. August an der Walkmühle stattfinden“, so Ulrich Mannheim vom Reit- und Fahrverein aus der Rosenstadt, der als Vereinsvorsitzender auch traditionell als Turnierleiter fungiert. Mannheim hofft natürlich auch, dass das Turnier im Hochsommer ein ähnlicher Erfolg wird, wie die sonst zu Pfingsten ausgetragene Veranstaltung. „Beim Programm gibt es kaum Veränderungen. Nur das geplante Springen der Klasse S wird es wohl nicht geben“, so Mannheim.

Er hofft natürlich, dass auch im Sommer die Zuschauer in Scharen zum Reitplatz strömen werden. Rund 1.000 Pferdesport-Fans waren es bei den bisher fast 50 Turnieren fast immer, die bei den Spring- und Dressurwettbewerben sowie den rasanten Fahrten mit den Gespannen Zwei- und Vierbeiner anspornten. Und eins stellt Ulli Mannheim auch klar: „Das Turnier im August wird eine Ausnahme bleiben. Nächstes Jahr gibt es wieder ein Reit- und Fahrturnier zu Pfingsten an der Walkmühle.“