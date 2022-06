Neue Plätze für Funkmast in Emseloh: Schleifweg kein geeigneter Standort

Emseloh/MZ - Der Standort am Schleifweg oberhalb des Friedhofs ist in Emseloh keinesfalls als Standort für den geplanten Funkmast gesetzt, erklärt Emselohs Ortsbürgermeister Axel Mühlenberg. „Ende Oktober hat es vor Ort eine Begehung mit Vertretern der Firma gegeben, die den Mast bauen will“, sagt Mühlenberg. „Dabei haben wir darauf hingewiesen, dass das mit einem Standort so nah am Ort nichts wird.“

